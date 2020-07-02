Ремонт моста на КПВВ «Станица Луганская»: Чиновника подозревают в халатности

Начальника управления Луганской облгосадминистрации подозревают в служебной халатности при ремонте моста на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Луганской ОГА в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, во время проведения подрядных работ по ремонту пешеходного моста через р. Северский Донец на КПВВ «Станица Луганская» значительно завышена их стоимость.

«Установлено, что должностным лицом не обеспечено проведение анализа цен на строительные материалы и не проверены объемы выполненных работ. Руководитель управления ненадлежащим образом определил стоимость строительства объекта инфраструктуры за бюджетные средства, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Экспертизами установлено, что стоимость строительных работ моста завышена на сумму более 3,3 млн грн. Бюджетные средства были излишне уплачены в пользу подрядной организации без надлежащих оснований», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается проведение следственных и других процессуальных действий.