В Украине по-новому будут регулировать накопительные пенсии

С 1 июля систему накопительного пенсионного обеспечения будет контролировать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.

«С 1 июля 2020 года функцию регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью начала выполнять НКЦБФР. Участники рынков небанковских финансовых услуг продолжат руководствоваться законодательством, введенным за время деятельности Нацкомфинуслуг. Лицензии на услуги будут считаться переоформленными в соответствии с этим законодательством», – отметили в пресс-службе.

В Комиссии добавили, что сейчас разрабатывается новая редакция лицензионных условий осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, действие которых будет распространяться на вышеуказанные виды деятельности.

«В ближайшее время документ планируется вынести на обсуждение», – сообщили в пресс-службе.

Также в Комиссии рассчитывают провести проверки новых профессиональных участников фондового рынка после госрегистрации соответствующего нормативно-правового акта, регулирующего порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Ожидается, что его зарегистрируют в сентябре 2020 года.