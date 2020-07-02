На Донетчине из 570 случаев коронавируса почти половина – в Славянске

В Донецкой области зарегистрированы 570 случаев COVID-19, из них 267 – в Славянске. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что на сегодня в области выздоровели уже 210 человек, из них 46 медиков и 11 детей. На амбулаторном лечении находятся 325 человек, госпитализированы 26 человек, в том числе 1 ребенок.

«Из 570 заболевших в области 267 – это жители Славянска. Из них 14 человек уже выздоровели. Наибольшее количество случаев COVID-19 в Славянске – в психоневрологическом интернате. Это закрытое учреждение, общение пациентов и персонала очень плотное, поэтому появился один больной – и мгновенно была разнесена инфекция, и в силу условий труда, и контингента, который находится в этом учреждении», – рассказал Педенко.

Он пояснил, что большое количество случаев COVID-19, которое регистрировалось в Славянске на прошлой неделе, свидетельствует о том, что отслеживаются контакты первой заболевшей пациентки, и далее всех остальных людей в трех или четырех смежных отделениях интерната.

По словам Александра Педенко, сразу после выявления первого случая инфекции интернат закрыли на усиленный карантин, туда завезли все необходимое, чтобы люди находились там круглосуточно и не покидали учреждение.

Представитель обздрава также уточнил, что с прошлой недели изменилось время подачи статистических данных по коронавирусу с 22:00 на 18:00, и потому цифры текущих суток могут не всегда успеть обработать (исключить дублирование из-за повторных тестов и т.п.) и внести в статистику за день. Тогда эти цифры попадают в данные за следующие сутки, оперативная статистика в области может разниться с данными на сайте Минздрава.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 июля в Украине коронавирусом заболели 45 887 человек (20 053 пациента выздоровели, 1 185 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 84 инфицированных (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 194 заразившихся (выздоровели 507 человек, летальных случаев – 73). В «ЛНР» – 504 заразившихся (выздоровели 450 человек, летальных случаев – 13).