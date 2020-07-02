Думают, что бессмертные: Донецк стал городом COVID-диссидентов (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке большинство жителей не соблюдает масочный режим в массовых местах (в транспорте, магазинах, аптеках, на рынках и т.д.). Причем, сотрудники учреждений, водители не контролируют данный момент. Об этом рассказала дончанка Майя Пирогова.

Она зашла в супермаркет «Молоко», расположенный в центре города. Пирогова предупредила, что в магазине могут запретить проводить съемку, что для «народной республики» – в порядке вещей. «Если запретят, я буду снимать тайком», – решила женщина. Но она сказала охранникам, что имеет «аккредитацию ДНР», поэтому съемку ей разрешили.

Уже на входе Пирогова заметила, что из супермаркета люди выходят без масок. Правда, пожилая женщина отметила, что сняла маску только что:

На входе – объявление, что «необходимо строго соблюдать масочный режим». Но в торговом зале в масках – не все покупатели. «Где-то 50 на 50. Пожилые люди стараются соблюдать. Молодые – вообще не надевают маски, они думают, что бессмертные», – прокомментировала увиденное дончанка:

«У нас на входе охрана ненавязчиво предупреждает – обрабатывать руки антисептиком и надеть маску. Но, к сожалению, не все выполняют», – поясняет администратор магазина.

А вот сотрудники магазина – в масках и перчатках, но точки обслуживания– без защитных экранов:

Далее Пирогова направилась к отделению «центрального республиканского банка». Около входа – очередь, которая в жаркий день распределилась по теневым зонам. Люди не соблюдают дистанцию в необходимые 1,5 метра. Несмотря на то, что стоят рядом друг с другом, тоже – без масок, или с повязками, спущенными на подбородок. «Все – без масок, и не заметно, что они собираются их надевать», – отмечает Пирогова.

Она обратила внимание на проезжающие автобусы. «Смотрите, едут без масок! На остановках я вижу, что в масках людей практически нет. А помню, что поначалу штрафовали за то, что маски не носили в общественном транспорте, в магазине. И такие были визги, такие вопли, прям, караул!», – констатирует Пирогова.

«В троллейбусах, кстати, тоже – без масок», – дополняет она.

Потом Майя пошла в магазин «республиканского» мобильного оператора «Феникс». «Вот, в магазин девочки заходят – "молодцы", все без масок. И дедушка за ними – такой же. И выходят такие же. Причем некоторые – сотрудники "Феникса"», – комментирует женщина.

«Донецк не должен быть городом COVID-диссидентов. Это не правильно. Послушайте, люди, ну, правда… Вам не страшно?!», – риторически резюмирует дончанка.

И все это при том, что «ДНР» – лидер о коронавирусу на Донбассе. Так, как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 июля в Украине COVID-19 заболели 45 887 человек (20 053 пациента выздоровели, 1 185 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 570 инфицированных (выздоровели – 210 пациентов, летальных случаев – 9), Луганской области – 84 (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 194 заразившихся (выздоровели 507 человек, летальных случаев – 73). В «ЛНР» – 504 случаев COVID-19 (выздоровели 450 человек, летальных случаев – 13).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube