На Луганщине прокурора подозревают в незаконном задержании 8 человек

Правоохранители сообщили о подозрении прокурору Северодонецкой местной прокуратуры (Луганская обл.). Прокурора подозревают в организации заведомо незаконного задержания, которое повлекло тяжкие последствия, было совершено в личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По данным предварительного расследования, прокурор, для улучшения показателей служебной деятельности в сфере борьбы с игорным бизнесом, предоставил группе следователей Нацполиции указание о необходимости задержания 8 человек. Поэтому 6 мая 2019 года полицейские без правовых оснований и соответствующих постановлений следственного судьи незаконно задержали одного мужчину и семь женщин, одна из которых была беременной, и поместили их в изоляторы временного содержания», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.