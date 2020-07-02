Отсрочка по идентификации и сроки действия карт ВПЛ продлены, – «Ощадбанк»

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжает действовать отсрочка по идентификации, а также продлен срок действия подлежащих замене карт до 1 сентября 2020 года. Все выплаты продолжают поступать на счета. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 июля, сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

Она отметила, что на сегодня в Донецкой области работает вся сеть «Ощадбанка» в штатном режиме. «Это все 167 отделений, 226 банкоматов, 167 информационно-платежных терминалов и мобильное передвижное отделение. Отделения работают без ограничений, за исключением тех, которые рекомендованы Минздравом», – сказала Якивчик.

Она сообщила, что на сегодня в "Ощадбанке" обслуживаются 280 тысяч внутренне перемещенных лиц.

«Все пенсионные средства, социальные и иные средства с момента начала карантина и по сегодняшний день зачисляются на счета в полном объеме и вовремя. То есть все деньги, которые клиенты не имели возможности получить, – находятся на счетах», – подчеркнула начальник областного управления «Ощадбанка».

По ее словам, с начала карантина и до сегодняшнего дня более 80 тысяч ВПЛ должны были пройти плановую идентификацию. Кроме того, около 70 тысяч карточных счетов, срок действия которых закончился с начала карантина по сегодняшний день, находятся в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области.

«Но в "Ощадбанке" введена отсрочка срока действия карт для внутренне перемещенных лиц до 1 сентября 2020 года. Также продлен срок прохождения идентификации для ВПЛ после 1 сентября 2020 года. Поэтому нет необходимости пока обращаться в отделения за получением карт или проведением идентификации. Карты активны, срок их действия – до 1 сентября, и идентификация отсрочена после 1 сентября 2020 года», – акцентировала Светлана Якивчик.

В то же время она обратила внимание, что есть такие клиенты – ВПЛ, которые находятся на подконтрольной Украине территории и могут обратиться в отделения «Ощадбанка».

«Если они обращаются в отделения "Ощадбанка" за получением карты, то отсчет срока идентификации отсчитывается с момента обращения в отделение. То есть для тех клиентов, которые сегодня получили карты, срок идентификации отсчитывается от сегодняшнего дня», – пояснила начальник областного управления «Ощадбанка».