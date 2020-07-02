На Донетчине для прошедших КПВВ обсервация и ПЦР-тесты были абсолютно бесплатны, – ОГА

В Донецкой области для людей, которые пересекли контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) с временно неподконтрольной территории и попали на обсервацию, ПЦР-тесты и их пребывание в учреждениях были абсолютно бесплатны. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что на Донетчине количество учреждений для обсервации – 4, общее количество мест для обсервации – 500. По состоянию на сегодня на обсервацию было доставлено 29 человек. В учреждения обсервации попали те лица, которые не смогли установить приложение «Дій вдома».

«У первых 17 человек, которые были доставлены, результаты тестов на коронавирус негативные, по остальным надеемся, тесты будут тоже негативные, потому что ни вчера, ни сегодня не было из этих мест позитивных результатов», – сказал Педенко.

Он уточнил, что образцы ПЦР у людей отбирали непосредственно в учреждении обсервации бесплатно.

«Обсервация абсолютно бесплатная – и нахождение, и медобслуживание, а питание было предоставлено двумя общественными организациями при финансовом содействии международных организаций», – добавил представитель облздрава.

Он также сообщил, что после изменений в постановлениях Кабмина те люди, которые, находясь на обсервации, получили негативные ПЦР-исследования, могут далее направляться в места, где планировали находиться.

По словам Александра Педенко, в соответствии с распоряжением министра здравоохранения Максима Степанова, в мобильное приложение должны внести соответствующие изменения, и лаборатории, которые проводят ПЦР-исследования лицам, которые пересекли границу или прибыли с временно неподконтрольных территорий, будут вносить эти данные. А люди автоматически в мобильное приложение будут получать информацию о позитивном или негативном результате теста на коронавирус.