Россия тратит на Крым и Донбасс ежегодно в среднем $ 5 миллиардов, – Резников

Из бюджета Российской Федерации на содержание временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем 5 млрд долл. США. Об этом сегодня, 2 июля, заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Укринформ».

«Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным, это 1 млрд 300 тыс долл. в год на гражданские дела, и по нашей информации, до 3,7 млрд долл. в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долл. в год», – сказал Резников во время пресс конференции «Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя».

Он также добавил, что финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие аннексированые / оккупированные территории.