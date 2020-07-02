В «ЛНР»: Пасечник обещает сократить комендантский час

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник сегодня, 2 июля, заявил, что намерен обсудить с представителями «силовых структур» вопрос о сокращении действия режима комендантского часа в «республике». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Он утверждает, что ранее уже выступал с инициативой полностью отменить комендантский час.

«Отменить его (комендантский час) полностью, скажем так, этот вопрос еще в проработке. Но по сокращению было предложение: с 12 ночи до 4 утра. Я посмотрю и пообещаю проговорить с силовиками и, если мы достигнем с ними договоренности, то на следующей неделе мы примем это решение и сделаем режим с полуночи до 04:00. Я думаю, что на следующей неделе мы это примем», – уверяет Пасечник.

Напомним, комендантский час действует в «ЛНР» с 23:00 до 04:00.