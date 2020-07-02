«Пропустите, пожалуйста»: В «ДНР» рассказали о нюансах формирования списков на въезд в «республику»

В «ДНР» не отрегулирована система реагирования на обращения от граждан с подконтрольной Украине территории о включении их в разрешительные списки на въезд в «республику». Не хватает людей, и нет необходимого программного обеспечения. Об этом рассказал один из сотрудников штаба «Здоровое движение» общественного движения «Донецкая республика», который принимает такие документы, передают «Донецкие новости».

Парень уточнил, что в «ДНР» документы на поступление в разрешительный список принимают:

«республиканский» межведомственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19;

но больше всего – штаб «Здоровое движение».

«В нашем штабе "Здоровое движение" круглосуточно работает "горячая линия" – 45045. Но звонить можно только с телефонов местного оператора "Феникс". Поступает огромное количество звонков. Поэтому к нам не всегда можно дозвониться сразу. Поэтому рекомендуем звонить в вечернее время, даже ночью. Люди звонят и 2 часа ночи, и в 3 часа. Операторы работают круглосуточно», – сказал он.

На «горячей линии» можно получить консультации по «указам ДНР», по карантину в «республике», по режиму самоизоляции. Дают телефоны «горячих линий» «ведомств». Также звонят в колл-центр, по вопросам гуманитарной помощи. Но больше всего вопросов касательно пересечения «границ», в том числе линии разграничения с подконтрольной Украине территорией.

«В самом офисе мы принимаем граждан с пакетами документов для пересечения "границ ДНР". Сейчас это в основном, в Российскую Федерацию, т.к. на данный момент границы в Украину закрыты в оба направления. Но "Здоровое движение" продолжает принимать документы от находящихся на подконтрольной Украине территории для составления разрешительного списка на въезд в ДНР», – сказал оператор.

Он напомнил, что «ДНР» 28 июня вновь запретила движение граждан через КПП «Еленовка», который находится на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Тем самым линия разграничения со стороны «ДНР» – закрыта.

«Но главой ДНР было сказано, что будет формирование гуманитарного коридора из Украины в ДНР. Это для людей, которые имеют здесь прописку и гуманитарные обстоятельства (экстренное лечение, уход за родственником, обучение, работа). То есть не просто хотят домой вернуться, а у них есть вынуждающие гуманитарные обстоятельства», – пояснил парень.

Он сообщил, что есть два варианта подачи документов:

либо от гражданина, который находится на подконтрольной Украине территории и хочет пересечь линию разграничения;

либо от его родственника, который находится в «ДНР».

«Мы принимаем документы от родственника, который находится в ДНР. Он может лично обратиться с заявлением. Например, приходит мать и говорит: "У меня дочь осталась в Украине, а здесь – ее дети со мной, вот их копии свидетельства о рождении, копия паспорта их матери в электронном виде". Мы помогаем ей составить заявление, и объясняем, что сейчас просто так проехать нельзя из Украины сюда. Мы протоколируем обращение и передаем ее документы на рассмотрение в межведомственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Вот именно штаб рассматривает документы, подтверждает или отказывает, и формирует эту очередь на въезд в ДНР», – пояснил оператор.

Причем, решения по рассмотрению документов можно ждать до 30 суток. «На счет ожидания решения. Вы поймите, есть ст. 15 закона "Об обращениях граждан", в ней написано – рассмотрение в течение 30 календарных дней с момента регистрации письменного обращения, а те, которые не требуют дополнительного изучения, то – безотлагательно, но не позднее 15 календарных дней. Но это касается обращений в государственный орган. А в информационном материале о рассмотрении документов на въезд в ДНР написано – до 10 рабочих дней. Да, на самом деле межведомственный штаб рассматривал документы и в пределах 10 дней, были такие случаи. Но мы сообщаем гражданам, что по закону могут быть иные сроки» – подчеркнул дончанин.

От находящихся на подконтрольной Украине территории граждан документы передаются по электронной почте. «Но, к сожалению, часто приходит не полный пакет документов. Без заявлений. Например, люди присылают только копию своего паспорта, а в тексте письма просят – пропустите, пожалуйста. Многие хотят к нам попасть, даже не имея регистрации в ДНР. Но они, типа, проживают здесь с супругом. Как бы по признаку "воссоединение семьи" они имеют право приехать. Но нужно составить заявление и приложить подтверждающие доказательства – то же свидетельство о браке», – говорит парень.

Когда человек отсылает по электронной почте пакет документов, то ему автоматически должен прийти ответ от «робота». В письме будет указано – проверьте:

правильно ли сформировали пакет документов;

есть ли заявление, копия паспорта вашего и людей, которые будут пересекать линию разграничения;

есть ли документы, подтверждающие необходимость гуманитарного характера.

«Вот если это все есть – тогда ожидайте ответ в сроки исходя из закона "Об обращениях граждан"», – акцентировал оператор.

Отметим, что в «ДНР» ни на одном ресурсе не указан ни образец заявления, ни перечень необходимых документов в зависимости от причин въезда.

Кроме того, операторы «Здорового движения» физически не успевают обрабатывать электронную почту. Потому что на прием «живых» посетителей и параллельную работу с почтой в «ДНР» выделили… всего 5 человек. «Мы каждый день передаем в центральный штаб сотнями огромные пакеты документов. Наши сотрудники обрабатывают почту и днем, и ночью. На данный момент поступило более 2 тысяч таких обращений. А мы, сидя здесь, имеем возможность обрабатывать электронную почту одной рукой, когда есть 5 минут паузы между приемом иных посетителей. А нас всего – 5 сотрудников. И каждый из нас в день принимает по 100 "живых" человек. То есть суммарно – до полутысяч граждан принимаем лично, а параллельно обрабатываем почту. Да, мы можем принять документы, но отследить, на каком этапе находится их рассмотрение, – пока такого механизма нет», – сетует оператор.

Как сообщалось ранее, в «ДН» в ближайшее время планируют открыть КПП «Еленовка» для пропуска людей по разрешительным спискам. Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь.