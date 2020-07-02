Коммунальные и частные лаборатории: Где на Донетчине делают тесты на коронавирус

В Донецкой области ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию делают в нескольких коммунальных и частных учреждениях. Об этом сегодня, 2 июля, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«ПЦР-диагностика проводится в коммунальных учреждениях: в лаборатории в Славянске, в Мариуполе в больнице №4, а также в Мариупольском филиале областного лабораторного центра, и в частном центре "Код здоровья". В Краматорске также частный центр делает ПЦР-тесты, но пока не предоставляет цифровой отчет. Департамент [здравоохранения] работает, чтобы предоставляли эту информацию», – отметил представитель облздрава.

Кроме того, добавил Александр Педенко, большинство лечебных учреждений предлагает проведение ИФА-диагностики (определение антител к коронавирусу).

«И в Славянске будет еще одно учреждение, и в Краматорске. И частные, и государственные учреждения работают над тем, чтобы лица, которые нуждаются в плановой госпитализации, получили проведение ИФА-диагностики непосредственно в учреждении, в которое госпитализируется пациент», – сказал он.