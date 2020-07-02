Новых фильмов нет: Как в «ДНР» открыли кинотеатры (Фото)

В неподконтрольном украинской власти впервые после 3-х месяцев простоя из-за карантина открыли кинотеатры.

Ограничения на посещение кинотеатров действовали со 2 апреля по 30 июня. Сейчас работа этих учреждений возобновлена, однако обязательным остается соблюдение санитарных норм – масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция помещений.

Сейчас в Донецке открыты кинотеатр «Звездочка» и дом кино «Шевченко», еще три – «Фунтура Синема», «Золотое кольцо» и «КиноКульт» – планируют открытие 3 июля. К показам подготовлены ленты 2019 и 2020 годов. В их числе криминальная комедия «Отпетые мошенницы», боевики «Бладшот» и «Джентльмены», драмы «Зов предков», «Убийства по открыткам», мультфильмы «Пушистые мошенники», «Вперед» и другие.

«Мы показываем те фильмы, которые в Донецке на большом экране не показывали из-за ограничительных мер, но эти фильмы уже выходили ранее. Новых фильмов сейчас нигде нет, прокаты заморожены. Они ориентировочно начнут поступать только в конце июля – начале августа», – комментируют ситуацию в доме кино «Шевченко».

В большинстве кинотеатров Донецка билеты значительно дешевле, чем были до ведения карантина. Это обусловлено отсутствием премьер. На данный момент стоимость варьируется от 50 до 160 руб. (21-67 грн по местному курсу валют) в зависимости от времени показа. Прежде цены достигали 250 руб. (105 грн) за место.

Спрос на кинопоказы в Донецке пока невелик. В первые дни работы кинотеатров очередей возле касс не наблюдается, а залы практически пустуют. Сотрудники такое положение дел связывают с отсутствием новинок в репертуаре.

Музеи ДНР также возобновили работу, некоторые – с новыми экспозициями. Цена билетов осталась на прежнем уровне: в «Донецкий республиканский художественный музей» – 70 руб. (30 грн), краеведческом – 60 руб. (25 грн). Для льготных категорий стоимость посещения вдвое ниже.