Украинских политзаключенных заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ, – омбудсмен

Руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заставляет украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию РФ. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Цинизму агрессора нет предела – граждан Украины, незаконно удерживаемых на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в Конституцию страны-оккупанта! Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене – осуществляется психологическое давление», – сообщила Денисова.

«В соответствии со статьей 45 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше и приложением к ней: Положением о законах и обычаях войны на суше от 1907 года – запрещается принуждение населения оккупированных территорий к присяге на верность государству-оккупанту», – подчеркнула Денисова.

Омбудсмен добавила, что считает принуждение к гражданству «еще одним видом репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации».

«Призываю представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины, которые стали жертвами оккупации!», – заключила Людмила Денисова.

Напомним, Украина в ООН заявила, что результаты проведенного Россией «голосования» по поправкам в Конституцию РФ с участием жителей временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса, не могут считаться легитимными.