На Донетчине «Ощадбанк» усилил присутствие в прифронтовой зоне

В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» может курсировать на всей подконтрольной украинскому правительству территории региона. Безусловный приоритет – обслуживание населения прифронтовой зоны. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, «Ощадбанк» на сегодня продолжает работу в штатном режиме и проводит весь перечень банковских операций, в том числе предоставление кредитов, как для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса, корпоративного большого бизнеса, так и клиентов-физлиц.

Светлана Якивчик напомнила, что мобильное подразделение «Ощадбанка» на базе автомобиля КрАЗ обслуживает населенные пункты возле линии разграничения. На сегодня оно работает в районе КПВВ «Майорское», в поселках Зайцево, Мироновский, в городах Марьинка, Светлодарск, Бахмут и других населенных пунктах.

«Недавно мы усилили присутствие в Авдеевке, и минимум раз в неделю мобильное отделение осуществляет дополнительное обслуживание жителей Авдеевки. В городе работают 2 стационарных отделения, работают 2 терминала и 2 банкомата, и дополнительно раз в неделю выезжает мобильное отделение. Оно оказывает услуги по предварительной договоренности с органами местного самоуправления. По их заявкам КрАЗ имеет возможность курсировать по всей территории области», – подчеркнула Светлана Якивчик.

Ранее сообщалось, что для внутренне перемещенных лиц продлен срок действия подлежащих замене карт до 1 сентября 2020 года. Также продлен срок прохождения идентификации для ВПЛ после 1 сентября 2020 года.