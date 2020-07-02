Предпринимательница в прифронтовом Торецке шьет дизайнерскую одежду для спортсменов и танцоров

Антонина Бородина родом из Торецка (Донецкая обл.). Училась и работала в Донецке, потом – в Киеве. В прошлом году вернулась, чтобы в Торецке развивать бизнес. Сейчас предпринимательница шьет одежду для спортсменов и танцоров. Ее дизайнерские костюмы покупают в Украине и за рубежом, сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

С мая 2020 года при содействии Проекта USAID Антонина участвует в программе менторской поддержки предпринимателей.

Швейному делу Антонина училась в Киевском высшем профессиональном училище. Основала мастерскую, где начала изготавливать костюмы на заказ.

Аренда производственных помещений в Киеве стоит дорого, поэтому девушка решила развивать бизнес в Торецке. Выставила фото костюмов на продажу в соцсетях, написала, что сама из Донбасса.

«Ко мне сразу пошли клиенты – из Краматорска, Дружковки, стали обращаться из разных танцевальных коллективов. Сейчас нарабатываю базу клиентов», – делится предпринимательница.

Зимой 2020 года Антонина приняла участие в международном конкурсе дизайна и моды Frankfurt Style Award, который проводился во Франкфурте. Ее работа под названием «Уголь» прошла в полуфинал и стала одной из 60-ти лучших.

«За мою работу проголосовало много людей, но в финал она не прошла. Мой отец работал в шахте. Помню, когда он даже немного задерживался на работе, я очень переживала. Поэтому для меня это важная тема. Я создала образ в черном платье», – рассказывает Антонина Бородина.

Сейчас она ищет талантливых мастеров, которые готовы вместе с ней создавать дизайнерские костюмы. Недавно девушка получила крупный заказ на изготовление костюмов от польских и литовских предпринимателей. Офис развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве экономики Украины помог наладить эти контакты.

По словам Антонины, на один костюм у нее уходит от двух дней до двух недель. Самые дорогие – в восточном стиле, один костюм, украшенный вышивкой и камнями, стоит до 600 евро.

«Расшитые стразами, камнями, бисером, украшенные вышивкой – такие костюмы стоят дорого. Но этот костюм в одном экземпляре, больше такого нет. Когда участники едут на соревнования, чемпионаты, это очень ценится. Из моей практики была шелкография в японском стиле, роспись и Люневильская вышивка в старинном французском стиле», – поделилась дизайнер.

Костюмы она сейчас продает онлайн на различных маркетплейсах, также через сайт, куда выкладывает свои работы. Продукцию заказывают клиенты в Украине и за рубежом.

На следующей неделе Антонина будет переезжать в свой новый арендованный цех в Торецке. В нем планирует также открыть шоурум.