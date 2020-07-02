Более 500 «ботов»: СБУ разоблачила российскую ботоферму

Служба безопасности Украины блокировала в Бердянске (Запорожская обл.) деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сеть, управляемую из России, для дискредитации украинской власти. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

«Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов», – говорится в сообщении.

Информационные «вбросы», которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.