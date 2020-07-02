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Порох и взрывчатка: На Луганщине задержали торговцев боеприпасами

02.07.20 19:28
Фото: отдел коммуникаций полиции Луганской области
Фото: отдел коммуникаций полиции Луганской области

В Северодонецке правоохранители раскрыли схему сбыта боеприпасов 23-летними жителями Донецкой области. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

«Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители на "горячем" разоблачили торговцев во время сбыта ими почти 27 кг пороха и 74 кг взрывчатого вещества метательного действия», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Одному фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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