Порох и взрывчатка: На Луганщине задержали торговцев боеприпасами

В Северодонецке правоохранители раскрыли схему сбыта боеприпасов 23-летними жителями Донецкой области. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области.

«Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители на "горячем" разоблачили торговцев во время сбыта ими почти 27 кг пороха и 74 кг взрывчатого вещества метательного действия», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Одному фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.