Въезд ограничен: На Азовском побережье «ДНР» могут отдыхать только 3 тыс. жителей

В «ДНР» в Новоазовском районе (в поселках Седово и Безыменное) с 1 июля открыли Азовское побережье для отдыхающих. В эти дни на море приехали свыше 3 тыс. человек. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил глава района Олег Моргун.

«С 1 июля мы открыли курортный сезон. По состоянию на полдень сегодняшнего дня, заехало более 2,5 тысячи человек, сейчас их уже больше 3000. Люди едут, с каждым днем число отдыхающих растет», – цитируют Моргунова местные интернет-ресурсы.

Он напомнил, что въезд отдыхающих на территорию района ограничен. Пропуск осуществляется по спискам, поданным пансионатами и предпринимателями. Объяснил, что не все места отдыха к настоящему времени проверены санстанцией и соответствуют санитарным нормам. Списки утверждает районный штаб по. COVID-19

«Седово и все прибрежные села, где будут отдыхать люди, приведены в надлежащее состояние в соответствии с санитарными нормами. Средства, необходимые на благоустройство, нам уже выделены», – сказал Моргун.

Напомним, что с 27 апреля в ДНР запретили въезд в Новоазовский район тем, кто не имеет там прописки. На въезде в район стоит блокпост. С 1 июля въезд в Седово и Безыменное разрешен тем, кто забронировал и оплатил места в местных пансионатах. Для этого необходимо подать документы. В конце июня пляжи в Седово были пустые. Чтобы покрыть недостачу в июле местные пансионаты «взвинтили» цены. При этом в Седово доступны лишь 3 пляжа.