За «обнуление» сроков Путина проголосовали почти 78% россиян

Сегодня, 2 июля, Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ. В поддержку изменений, которые позволят Путину оставаться при власти, выступили 77,92% избирателей, передает российский «РБК».

Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования.

По данным ЦИК, общая явка составила 65%. В двух регионах – Москве и Нижегородской области – у жителей была возможность проголосовать по поправкам дистанционно.

Напомним, с 25 июня из «ДНР» и «ЛНР» ездили специальные автобусы в несколько российских городов. Ими отвозили жителей, имеющих паспорта РФ, на голосование за поправки в Конституцию России. Голосование продолжалось до 1 июля.

Украина в ООН заявила, что результаты проведенного Россией референдума по поправкам в Конституцию РФ с участием жителей временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса, не могут считаться легитимными.