RU
Все новости

За «обнуление» сроков Путина проголосовали почти 78% россиян

02.07.20 19:43
Владимир Путин / Фото из открытых источников
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Сегодня, 2 июля, Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ. В поддержку изменений, которые позволят Путину оставаться при власти, выступили 77,92% избирателей, передает российский «РБК».

Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования.

По данным ЦИК, общая явка составила 65%. В двух регионах – Москве и Нижегородской области – у жителей была возможность проголосовать по поправкам дистанционно.

Напомним, с 25 июня из «ДНР» и «ЛНР» ездили специальные автобусы в несколько российских городов. Ими отвозили жителей, имеющих паспорта РФ, на голосование за поправки в Конституцию России. Голосование продолжалось до 1 июля.

Украина в ООН заявила, что результаты проведенного Россией референдума по поправкам в Конституцию РФ с участием жителей временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса, не могут считаться легитимными.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк