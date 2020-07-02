Это приведет к дефолту: Заявление об отставке главы НБУ еще не подписано

Заявление об отставке председателя Национального банка Украины Якова Смолия, которое он подал по собственному желанию президенту вечером 1 июля, еще не подписано. Но обязанности в случае увольнения будет исполнять его первый заместитель Екатерина Рожкова, передает «Громадське радіо».

Смолий объяснил свое решение «систематическим политическим давлением», которое осуществляется на НБУ в течение длительного времени.

«Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как председателем, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», – заявил Смолий.

Специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что отставка главы НБУ – наиболее негативная новость в украинской экономике за последние много лет. «Это создает для нас огромные риски – для гривны и финансовой стабильности в целом. Это подрывает все наше сотрудничество с миром, оставляя один на один с Россией», – сказал он.

«Единственное, что не понимает Зеленский, что деньги все равно нужны, их у нас не хватит. Если он пойдет за деньгами в Россию, то его вынесут на вилах, а без денег Запада мы не сможем ничего. Все деньги мира – там. Будут очень жесткие последствия для Украины», – отметил Фурса.

По его словам, залогом дефолта в Украине было сотрудничество с МВФ и другими западными партнерами.

«Мы [западных партнеров] так бросили, как никогда. Усилилось давление и это привело к отставке Смолия как раз после того, как мы получили транш Международного всемирного банка. То есть мы получили деньги МВФ, мы получили деньги ЕС. То есть деньги мы получили под обещание Зеленского, что у нас независимый Центральный банк, о котором он расписался в меморандуме МВФ. И сразу как только мы получили эти средства, мы говорим "до свидания" и фактически освобождаем председателя НБУ. Это безумный скандал, и это приведет к дефолту», – подытожил Фурса.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

«Мы заметили заявление об увольнении, представленное главой НБУ Смолием. Под его руководством в Украине были достигнуты существенные свершения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого Центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя», – говорится в сообщении МВФ.

При этом в ЕС заявили, что причина отставки главы НБУ в виде политического давления является тревожным сигналом. Подрыв этого института ставит под угрозу поддержку повестки дня реформ в Украине. С таким заявлением выступил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

«Объявление об отставке главы НБУ Якова Смолия на фоне вероятного политического давления является тревожным сигналом. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этой важной институции ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине», – заявил Стано.

Он также напомнил, что создание сильного и независимого НБУ стало фундаментальным достижением для Украины, что, «по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны».

«В последние годы НБУ сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, утраченных вследствие банковского мошенничества», – добавил Стано.