ЕС не признает «голосование» за поправки в Конституцию РФ на неподконтрольных украинских территориях

Европейский союз не признает «голосование» о поправках в Конституцию России, незаконно проведенное на неподконтрольных правительству украинских территориях. Об этом сегодня, 2 июля, во время брифинга в Брюсселе заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает «УНН».

«Вы знаете, что голосование проходило не только в России, но и на украинской территории, с одной стороны, которая была незаконно аннексирована, то есть в Крыму, а также на украинских территориях, которые в настоящее время не находятся под контролем законного правительства Украины (на Донбассе – ред.). Мы не признаем голоса на этих территориях, потому что они принадлежат Украине. Это наша давняя позиция», – сказал Стано.

Он также отметил, что российское «голосование» на украинских территориях, по мнению Евросоюза, вообще не должно было происходить.

Кроме того, представитель ЕС заявил о необходимости расследовать все сообщения о нарушениях во время «голосования» за поправки в Конституцию, зафиксированные на территории РФ.

«Нам известны сообщения и заявления о нарушениях во время голосования, включая принуждение избирателей, двойное голосование, нарушение тайны голосования и утверждения о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствовавшего для наблюдения. Мы ожидаем, что все сообщения будут должным образом расследованы, потому что это серьезные обвинения», – подчеркнул Стано.

Напомним, 2 июля, Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ. В поддержку изменений, которые позволят Путину оставаться при власти, выступили 77,92% избирателей.

С 25 июня из «ДНР» и «ЛНР» ездили специальные автобусы в несколько российских городов. Ими отвозили жителей, имеющих паспорта РФ, на голосование за поправки в Конституцию России. Голосование продолжалось до 1 июля.

Украина в ООН заявила, что результаты проведенного Россией референдума по поправкам в Конституцию РФ с участием жителей временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса, не могут считаться легитимными.