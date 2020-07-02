Ждите «минималку» в 6500 грн, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины с 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату до 5000 грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Громадське радіо».

«Мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5000 грн, а уже в следующем году с 1 января она увеличится сначала до 6000 грн, а с 1 июля следующего года вырастет до 6500 грн», – сказал премьер министр.

По словам премьера, такой рост в условиях сокращения импорта должно привести к увеличению потребления украинской продукции.

«Это будет иметь положительный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в плане уплаты налогов и пенсионных взносов», – добавил Шмыгаль.

Напомним, что на июль 2020 минимальная заработная плата в Украине составляет 4723 грн в месяц, это больше, чем «минималка» в России. При этом в «ДНР» минимальная зарплата составляет 6065 руб. (2527 грн), в «ЛНР» – 6064 руб. (2526 грн).