Переправляли в РФ часть военного вертолета: На Луганщине будут судить контрабандистов

Двух жителей Луганской области будут судить за попытку контрабанды в РФ части военного вертолета МИ-24. Им грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следствием установлено, что в феврале 2020 года жители Белокуракинского района пытались вне установленных пунктов пропуска переправить в РФ товар двойного использования – составную часть военного вертолета МИ-24. Преступное намерение не было доведено до конца, поскольку противоправные действия указанных лиц разоблачены сотрудниками территориальных подразделений Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины», – говорится в сообщении.

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту нарушения установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Как отмечают правоохранители, в условиях Операции Объединенных сил торговля товарами военного назначения и двойного использования между Украиной и Российской Федерацией запрещена. Составная часть военного вертолета может использоваться для ремонта боевой техники страны-агрессора и в дальнейшем применяться против Вооруженных сил Украины.