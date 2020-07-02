«Их не пустили, ублюдки»: Мама из «ЛНР» о том, как дочь готовилась и сдавала украинское ВНО

Украинский учили с репетитором, потому что один час в неделю, который оставили в школах «ЛНР», – это имитация. История Украины – самое сложное, ее не освоили вовсе. Так описывает подготовку к украинскому внешнему независимому оцениванию (ВНО) мать выпускницы из неподконтрольного украинской власти Луганска. Ее дочка сейчас сдает тесты, чтобы учиться на свободной части страны. Как ведут себя семьи тех, кто решил поступать на подконтрольной территории Украины, – в рассказе мамы луганской абитуриентки, пишет «Радио Свобода».

– У нас другого пути нет, мы по-другому не могли.

Мы выходили [на свободную территорию страны] заранее, перед первым тестом ВНО. Некоторые мамы рыдали всю ночь, потому что их не пустили, ублюдки. У нас 7 июля последний экзамен, я могу ехать домой в перерыве между ними, а дочь – нет. Ее тут нужно оставлять, но я же не оставлю ребенка самого. Мы специально пока флигель сняли на время проведения ВНО. Некоторые мамы поехали [на это время] в Луганск с надеждой, что попробуют потом разрулить.

Сейчас где-то 20% абитуриентов из Луганска поступают в украинские вузы. Если 2-3 года назад у нас было соотношение 50 на 50, то сейчас ситуация ухудшилась. Большинство смотрит в сторону России. Я дочери говорю: даже не начинай спорить и убеждать – бесполезно. Лично мы не выбирали [поступать ли в университет на подконтрольной Украине территории], у нас другого пути нет, мы по-другому не могли. Из ее одноклассников всего 5 человек, кто поступает «в Украину», из 25-ти...

Многие идут в местные вузы, но «ЛНР» – это как Северная Корея…Смотрите, на 8,5 тысяч бюджетных мест – 5,5 тысяч выпускников со всей «ЛНР». Мне кажется, что если в январе мы придем с двойками, то нас возьмут за руку и примут.

В медицинский только говорят, что не так просто поступить, там вроде избранные… Конечно, некоторые в Россию хотят. Там есть какие-то льготы, РФ приглашает, но я не вникала…Наверное, зовут в какой-то Чеченский вуз, Ростовский. В Москву так просто не поступишь – сдавать экзамены нужно на общих условиях.

Готовиться к ВНО в Луганске было непросто. Историю Украины мы не готовили, так как мы ее не учили, это нереально. Украинский язык был одним уроком в неделю. Знаете, как урок проходил? Учителю все равно, имитация обучения. Английский дочь сама подтянула, математика с репетитором, украинский тоже с репетитором. Нашли местную, нормальную женщину – у нее дочь КНУ им. Шевченко закончила. Мой ребенок говорит, что самый любимый предмет у нее – украинский, и что легче всего дается.

Математику ожидали, что полегче будет. В этом году изменили задания немного, она растерялась. В Станице Луганской детей сажали в 08:00 в автобусы, везли в село Широкое, просили надевать маски, душно… В 16:00 она позвонила, что все закончилось. Вернулась с полной бутылкой воды. Спрашиваю, чего не пила? Боялась, стресс. Одна девочка рыдала прям на тестировании, представьте, какой стресс… Дети просто вываливались из автобуса без сил. Было тяжело. Все перепуганы, им мерили температуру, в масках сидели, дышать нечем. Моя дочь воду пить боялась, лишний раз, чтобы не шелохнуться, чтобы не выгнали.

Я лично сама ходила вся на нервах по Станице, плакала. Эти сволочи [в «ЛНР»] отключили мобильную связь, сказали, что в Луганск назад не пустят. Сейчас уже отошла, могу вот нормально общаться, а два дня после этого меня будто по голове чем-то ударили в этой Станице. Следующий экзамен – 7 июля.

Сразу после экзамена 7 июля у нас будет пробный поход в Луганск, попробуем домой попасть. Тут 400 с лишним человек из Луганска, и только у 20% из них вписана улица в украинском ID-паспорте. Они пройдут, но у большинства возникнут проблемы.

Также пропустят тех, у кого-то есть «паспорт ЛНР». А некоторые мамы побежали за этими «паспортами» специально. Там заставляют практически этот «паспорт» делать. Нас пока не заставляли, мы не делали, зачем он мне нужен?

Я снимаю флигель с женщиной, которая завтра уезжает за «паспортом» этим, и ребенка оставляет здесь одного. Когда он закончит экзамены, она его там, в «ЛНР», встретит, передаст «паспорт» и все – он пройдет домой. Мой муж специально взял справку из местного ЖЭКа, где написано, что дочь прописана по такому-то адресу. Но им нужна «гербовая печать» «МВД ЛНР». Кто-то пробовал туда обращаться, а они говорят, что не ставят такое.

Одна моя знакомая, у которой тоже ребенок-абитуриент, звонила в «таможню» в попытках разобраться с ситуацией. Они ей сказали, что «таможенников» нет на «республиканском» КПП в Станице Луганской, они только на границе с Россией. Вопрос – так а кто там? Выходит, они не числятся в Луганске, но они чего-то требуют и не пускают домой! Это уже чересчур. Мой муж мне говорит: «Нужно выписываться из психушки этой уже».

Как сообщалось ранее, по данным Луганской областной администрации, 329 выпускников с «ЛР» зарегистрировались на основную сессию украинского ВНО, еще 76 – на дополнительную.