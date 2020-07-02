Закрытие КПВВ на Донбассе оставило 300 тысяч пожилых людей без пенсий, – ООН

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, и ограничения для прекращения распространения вируса, углубили и без того тяжелое положение уязвимых категорий населения, пострадавшего от конфликта. Об этом заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, передает «Интерфакс-Украина».

«Закрытие линии разграничения 21 марта оставило, по крайней мере, 300 тыс. пожилых людей без пенсий, более 160 тыс. человек не смогли воспользоваться наличными, тысячи семей были разделены и не смогли получить жизненно важные услуги», – отметила она.

Координатор ООН подчеркнула, что при активном участии правительства Украины определенные гуманитарные ослабления были представлены, что позволило людям, которые имеют острую необходимость, пересечь линию разграничения.

В этой связи Лубрани отметила, что ООН положительно оценивает частичное открытие трех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, но напоминает всем сторонам о необходимости скоординированных мер.

«ООН положительно оценивает частичное открытие трех КПВВ, но напоминает всем сторонам о необходимости принятия скоординированных и реалистичных мер. Мы должны думать о людях и должны делать все, чтобы избежать ночных очередей на пунктах и скоплений при активизации боевых действий на линии фронта. Кроме того , что люди рискуют жизнью в таких условиях, такая процедура пересечения особенно опасна в условиях пандемии, поскольку невозможно обеспечить социальную дистанцию, санитарно-гигиенические средства или индивидуальную защиту», – сказала она.

Ранее сообщалось, что через линию разграничения на Донбассе пропуск осуществляется только через КПВВ «Станица Луганская», еще два КПВВ в Донецкой области заблокированы незаконными вооруженными формированиями. По данным Госпогранслужбы Украины, КПВВ «Марьинка» НВФ блокируют с 11 июня, а КПВВ «Новотроицкое» – с 28 июня. При этом с украинской стороны пункты пропуска открыты.