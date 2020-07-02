Все же – сознательнее люди: В Мариуполе показали автостанции в карантин (Видео)

В Мариуполе водители и пассажиры автостанций, по возможности, находятся в масках в автобусах, но говорят, что из-за жары это очень тяжело и трудно дышать. Многие понимают необходимость ношения защитных повязок, но есть и те, кто не верит в эффективность защиты, а то и вовсе называет карантин искусственным, передает «Сайт города Мариуполя».

Журналисты сегодня, 2 июля, провели ревизию двух городских автостанций – АС-2, что на проспекте Мира, и автовокзала на ул. Куинджи.

Администрация двух автостанций напоминает мариупольцам и гостям города о карантине даже через рупор, снабжает дезрастворами, проводит влажные уборки, но вот памяток о методах защиты от коронавируса в автобусах нет.

Залы ожидания остаются закрытыми, а правоохранители и контролеры напоминают о необходимости надеть маску.

Сравнивая две локации, можно сказать, что на автовокзале все же – сознательнее люди.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном украинской власти Донецке большинство жителей не соблюдает масочный режим в массовых местах. И все это при том, что «ДНР» – лидер по коронавирусу на Донбассе.

Напомним, что Маруполь занимает второе место на подконтрольной Украине части Донецкой области по инфицированным – с начала пандемии на 2 июля здесь 134 заболевших COVID-19.