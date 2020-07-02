На Донетчине ранен украинский защитник, в «ДНР» тоже заявляют об обстреле

Сегодня, 2 июля, в зоне ООС на Донетчине был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», – сообщили в штабе.

На агрессию противника силы ВСУ ответили ответным огнем. «Потери противника уточняются», – дополнили в штабе.

В «ДНР» заявляют, что были обстреляны их позиции в районе Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода (ЮДВ). «В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие», – сказано в сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).