В Мариуполе 15-летний подросток поджог бездомного

В Мариуполе нетрезвый школьник ради развлечения избил бездомного мужчину, а затем поджег на нем одежду и как ни в чем не бывало пошел домой. В течение суток оперативники задержали подозреваемого. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

«Вчера, 1 июля, около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение, что на территории одного из детских садов в Центральном районе выявлен мужчина – без сознания с многочисленными телесными повреждениями. Работники скорой медицинской помощи госпитализировали его в больницу», – рассказали полицейские.

Для установления личности мужчины оперативники начали искать знакомых и родственников потерпевшего. «У гражданина не было при себе документов К тому же опросить его было невозможно из-за состояния здоровья. В течение нескольких часов личность потерпевшего была установлена, им оказался 37-летний бездомный», – уточнили в полиции.

В рамках розыскных мероприятий нашли несовершеннолетнего 2005 года рождения, все факты свидетельствовали о его причастности к преступлению. Последний признался в содеянном, в его одежде были обнаружены следы крови.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, без решения суда).

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 в. 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование и устанавливаются полные обстоятельства.