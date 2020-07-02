СБУ разыскивает всех руководителей «ЛНР»

За последние 3 года СБУ направила в суд обвинительные материалы на более 90 руководителей незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В июне этого года следователи СБУ сообщили о подозрении еще двум представителям НВФ «ЛНР» – руководителю «штаба народной милиции» (наименование армии «ЛНР») и «депутату народного совета».

Установлено, что руководитель «штаба» с 2017 года руководил группировками НВФ при ведении боевых действий против подразделений АТО и ООС. Сейчас он подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

«Депутат народной совета ЛНР» с ноября 2018 года участвовал в работе местных органов «власти», принятии антиконституционных решений, а также в сепаратистских информационных мероприятиях. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 1 ст. 109 (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти) и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлен в розыск.

Несмотря на то, что лица объявлены в розыск, фото и персональные данные подозреваемых в сообщении не указываются.

«Всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой "ЛНР". Обвинительные материалы направлены в суд. В частности, на так называемых "высоких чинов ЛНР" разных времен: "премьер-министра", "председателя народного совета", "министра государственной безопасности", "министра внутренних дел", "министра связи и массовых коммуникаций", "министра информации", "министра образования и науки", руководителей "государственного таможенного комитета", "государственного комитета налогов и сборов" и других», – отмечают в ЛугОГА.