От безденежья повесился шахтер: На Донетчине продолжают протест горняки «Краснолиманской» (Видео)

Сегодня, 2 июля, в Родинском (Донецкая обл., под Покровском) продолжали протестовать горняки шахты «Краснолиманская». Требовали погасить задолженность по зарплате и уволить гендиректора предприятия Сергея Пыдыка. Шахтеры не получают зарплату с ноября 2019 года, долг – 150 млн грн. На предприятии работают 2700 сотрудников.

Сергей Пыдык сегодня вышел с больничного. Вместе с техническим директором Владимиром Коваленко он приглашает митингующих в конференц-зал.

«Даже если вы останетесь, какой вы видите выход из этого положения? Люди отказываются работать. Люди не выйдут. И к нам присоединяются сотрудники с водоотлива», – обращается от всех горняков к руководству подземный электрослесарь Виталий Назаренко.

Ему предприятие на данный момент задолжало около 100 тыс. грн. «Люди в отчаянии. На нашем участке – 5-е звено – человек повесился. Игорь. В прошлом месяце. В предсмертной записке он написал, что ему надоело безденежье. Молодой парень. 1995 года рождения», – рассказал Назаренко.

«Зарплату не платят с ноября. Кто прав, то виноват – кто его знает. Правды ни от никого не добьешься», – отметил электрослесарь Анатолий Иванов.

Техдиректор Владимиром Коваленко говорит, что денег на зарплату нет из-за того, что шахте не заплатили за реализованный уголь: «Мы отгрузили уголь. А за него нам не вернули деньги. Отгружали мы на государственные предприятия. И мы вправе получить эти деньги».

Горняки требуют, чтобы шахту вместо Сергей Пыдыка возглавил Дмитрий Кобзарь. Он исполнял обязанности гендиректора, пока Пыдык был на больничном.

«Я был назначен приказом министра энергетики с 25 июня. На время болезни Пыдыка. Но сегодня утром он случайно вышел на работу. И я автоматически, получается, пошел на увольнение. Мне вручили приказ», – пояснил Кобзарь.

«Чуть более 100-200 человек пытаются переизбрать руководство шахты и устраивают тут массовые беспорядки. Почему какие-то 200 человек (причем, половина из них – неизвестна) ставят свое мнение выше и не считаются с мнением 2700 человек?», – считает заместитель гендиректора по вопросам безопасности Павел Демьянко.

Однако горняки акцентируют: будут продолжать забастовку, пока не получат зарплату за все 8 месяцев и пока не уволится гендиректор.

Напомним, что акция протеста горняков «Краснолиманской» длится с начала июня. Минэнерго 19 июня пообещало быстро решить проблему, однако шахтеры до сих пор не получили зарплату.