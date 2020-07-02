В Славянске: На Донетчине уже 10 умерших от COVID-19 (Карта)

Сегодня, 2 июля, в Донецкой области зафиксирован 10-й летальный случай от COVID-19. Умерла 80-летняя женщина из Славянска Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кроме того, за сегодня подтверждены 27 новых случаев коронавирусной болезни:

24 – в Славянске – 37-летний мужчина и 23 женщины (31, 38, 39, 39, 41, 53, 57, 57, 57, 59, 59, 62, 64, 65, 68, 76, 78, 78, 81 82, 83, 84, 85 лет);

3 – в Марьинском районе – две женщины (37 и 56 лет) и 60-летний мужчина.

«Все инфицированные – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», – уточнил губернатор.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 597 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 219 пациентов;

находятся на лечении – 368 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 июля в Украине COVID-19 заболели 45 887 человек (20 053 пациента выздоровели, 1 185 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 84 (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 194 заразившихся (выздоровели 507 человек, летальных случаев – 73). В «ЛНР» – 504 случаев COVID-19 (выздоровели 450 человек, летальных случаев – 13).