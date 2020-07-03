Декретный отпуск для мужчин: Какие изменения готовят для украинцев (Видео)

В Украине хотят изменить права родителей на декрет и отпуск, может появиться декретный отпуск для мужчин. В семьях Мариуполя смотрят на такие изменения по-разному.

Сыну Эдуарда – почти 2 года. Мужчина – моряк, дома не бывает по полгода. Когда возвращается, все время проводит с семьей. Говорит: в декрете – справился бы. «Это не зазорно, сидеть в декрете вместо жены», – считает мужчина.

Но на такое готов не каждый отец, даже если у женщины хорошая работа и она намного больше зарабатывает. Папа 5-летней девочки Николай придерживается мнения, что для мужчины главное – зарабатывать деньги. Он отмечает, что статистически «мужская» работа более оплачиваемая.

Его дочь считает, что папа – не растерялся бы. «Потому что он хороший… Папа готовил нам тортик», – говорит Милана.

Сейчас в Украине отцам разрешается идти в декрет, если жена предоставит справку, что действительно работает. Место работы за мужчиной сохраняется.

Касательно законопроекта – депутаты предлагают ряд изменений. В частности, 2-недельный оплачиваемый отпуск папе. Правда, использовать его можно будет только в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Мамы с этим согласны. «Папа, как и мама, может полноценно ухаживать за ребенком, развивать его точно так же. Вообще, так и должно быть – и папа, и мама», – делится мама малыша Лилия.

У Татьяны дочь уже взрослая. Говорит, когда рожала, вопросов, кто будет сидеть с ребенком – даже не ставили. Но считает, будет правильно, если мужчины смогут больше времени проводить с новорожденными. «Папа такое же принимает участие в воспитание, как мама. Семья одна», – говорит женщина.

Отцам также хотят дать ежегодный дополнительный отпуск и возможность сокращенного рабочего дня. Но пока законопроект только будут рассматривать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»