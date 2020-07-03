Отстранение из-за телефона и термометрия: Как на Донбассе проходило ВНО по физике (Фото)

На Донетчине и Луганщине 2 июля прошло ВНО по физике.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, более тысячи человек приняли участие в тестировании внешнего независимого оценивания по физике в 7 подготовленных пунктах, расположенных в Краматорске и Мариуполе.

Из 1449 зарегистрированных человек 2 июля в тестировании приняли участие 1120 человек (77,3%). Из них – 9, проживающих на временно неподконтрольной украинским властям территории. Для удобства детей из отдаленных населенных пунктов был организован подвоз автобусами к пунктам тестирования. Всего этой возможностью воспользовались 390 человек.

Сейчас продолжается регистрация учеников для участия в дополнительной сессии. «Скорее всего, она будет продолжена, так как из-за карантинных мероприятий и сложностей с пересечением линии разграничения не все ученики с оккупированных территорий смогут принять участие в ВНО во время основной сессии», – отметила заместитель председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина.

Также Юлия Костюнина подчеркнула, что сейчас все школы, которые задействованы в процессе ВНО, обеспечены одноразовыми масками, средствами дезинфекции, приборами температурного скрининга и средствами личной защиты для персонала школ.

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, 2 июля состоялось внешнее независимое оценивание по физике, для участия в котором в области зарегистрировались 435 участников. Они проходили ВНО в двух пунктах, расположенных в Северодонецке. Каждый из этих пунктов в полном объеме оснащен дезинфицирующими и защитными средствами, что позволило обеспечить безопасные условия для участников тестирования и персонала пунктов.

На пункты своевременно доставлены контейнеры с тестовыми материалами, рассчитанными на 31 аудиторию. Для качественного проведения ВНО был привлечен 81 педагог.

Пропуск участников начался в 09:50 и продолжался до 10:50. При пропуске медицинские работники проводили термометрию, по результатам которой не было выявлено ни одного участника с признаками ОРВИ.

Непосредственное участие в ВНО по физике приняли 354 человека, что составляет 81,4% от общего количества зарегистрированных.

По результатам проведения общего контроля один участник был лишен права продолжать работу с тестовыми заданиями в связи с нарушением им процедуры ВНО (наличием мобильного телефона).

Результаты ВНО по физике будут опубликованы в персональных кабинетах участников до 17 июля.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие в ВНО по объективным причинам, могут в течение 5-ти дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия ВНО по физике состоится 24 июля.