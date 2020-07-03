Не все запланированные премьеры состоялись: В Луганске рассказали о театре имени Луспекаева (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске более 60 тыс. зрителей побывали на спектаклях театра им. Луспекаева в минувшем сезоне. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Луганский академический областной русский драматический театр им. Павла Луспекаева в «ЛНР» переименовали в «Луганский академический русский драматический театр им. Павла Луспекаева». Сообщается, что в минувшем 81-м сезоне его посетили более 60 тыс. зрителей.

Коллектив театра показал 159 спектаклей, из которых 152 состоялись на площадках Луганска, 6 – в городах в «ЛНР» и 1 – в Российской Федерации. В России луганские актеры представили «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой.

В «ЛНР» утверждают, что «наиболее яркими событиями сезона стали премьеры спектаклей "Гранатовый браслет" по мотивам одноименной повести Александра Куприна, поэтической постановки "Время. Выбор. Воля" по произведениям литераторов республик Донбасса, комедии "Боинг-Боинг" по пьесе Марка Камолетти, новогодней сказки "Щелкунчик" и комедии "Лес" по мотивам пьесы Александра Островского».

В июле в театре намерены провести 20 выездных спектаклей для воспитанников детских садов Луганска. В театре уверяют, что «несмотря на угрозу распространения коронавируса и связанный с ней особый режим, работы за театральный сезон было проделано очень много».

Отмечается, что не получилось выпустить все запланированные премьеры – их перенесли на следующий сезон, но работа внутри театра практически не останавливалась.