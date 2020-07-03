В Украине стало проще оформить пенсию

C 1 июля Пенсионный фонд Украины запустил систему автоматического назначения пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

В настоящее время новый сервис доступен гражданам, которые имеют квалифицированную электронную подпись (КЭП).

«Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда. Пользователю, который еще не является пенсионером, сервис позволяет предоставить всю необходимую информацию для назначения пенсии заранее», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пользователю, который не является пенсионером, нужно авторизироваться на портале Фонда. После этого нужно заполнить анкету, добавить сканированные копии документов, подписать заявление КЭП и отправить его в орган Пенсионного фонда.

«По результатам обработки анкеты-заявления в ПФУ пользователь на веб-портале получает информацию о состоянии ее обработки и по данным анкеты-заявления в автоматизированном режиме будет проинформирован о наступлении права на назначение пенсии, включая дату такого назначения, и ее размер», – отмечается на портале ПФУ.