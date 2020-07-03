Погибла мирная жительница: НВФ обстреляли населенный пункт на Донетчине

Сегодня, 3 июля, незаконные вооруженные формирования обстреляли н.п. Зайцево (Донецкая обл.). В результате обстрела погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года. Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит», – говорится в сообщении пресс-центра.