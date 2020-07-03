За сутки в Украине COVID-19 заболели 876 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 876 человек. При этом выздоровели 505 пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 876 человек. Из них 74 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 229 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. При этом выздоровели 505 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 46763 человека. Из них 3382 ребенка и 6874 медработника. При этом в целом выздоровели 20558 человек. Летальных случаев 1212», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано во Львовской области (153), г. Киеве (105) и Закарпатской области (80).

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодня дня в Донецкой области зафиксированы 599 (по данным Донецкой ОГА – 597) случаев COVID-19, в Луганской – 84.