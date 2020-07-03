Германия выделит миллион евро для работы ВОЗ на Донбассе

Германия выделит миллион евро для работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Донбассе. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

«После того как деятельность ВОЗ в Украине в прошлые годы уже были профинансирована на 3,5 млн евро, Германия предоставляет ВОЗ на этот и следующий год в целом еще 1 млн евро. Таким образом Федеральное правительство Германии откликнулось на призыв ВОЗ, которым она привлекла внимание к сфере здравоохранения в зоне конфликта на Востоке Украины, которая остается в особо трудном положении», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря помощи Германии ВОЗ закупает и распределяет жизненно важные медикаменты, вакцины для прививок, а также расходные и лечебные медицинские материалы для нуждающихся лиц, «которые из-за конфликта вообще не имеют доступа к медицинскому обеспечению и возможности проходить лечение или имеют его только в очень ограниченном объеме».

Мероприятия по помощи, которые реализуются ВОЗ, охватят людей по обе стороны линии разграничения и включают в себя медицинское сопровождение и лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями, пациентов с посттравматическими расстройствами, а также меры по подготовке и повышению квалификации медицинского персонала.

Кроме того, должны быть расширены возможности украинских лабораторий по мониторингу и диагностирования инфекционных болезней.

«Восточная Украина остается важным направлением гуманитарной и экстренной помощи из Германии. Ее цель – поддержать особенно уязвимых членов общества и тех, кто находится в опасности, прежде всего, женщин, детей и внутренне перемещенных лиц. Поэтому в прошлом месяце Германия увеличила и поддержку, адресованную ЮНИСЕФ, для его деятельности в Восточной Украине еще на 2 млн евро, которые рассчитаны на два года. Нынешним ассигнованиям Германия в который раз увеличивает свою гуманитарную помощь для людей в Украине. Предоставив 21 млн евро в 2019 году и почти 20 млн евро на настоящий момент в нынешнем году, Германия остается важнейшим двусторонним гуманитарным партнером Украины», – отметили в пресс-службе.