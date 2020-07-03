Сводка из зоны ООС за 2 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели обстрелы в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

неподалеку Луганского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новоалександровки – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинских военных:

недалеко от Каменки – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

по окрестностям Невельского – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового.

С начала текущих суток НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минского договоренностями.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы опорных пунктов:

на подступах к Новотошковскому – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм и ручных противотанковых гранатометов;

у хутора Вольный (Золотое-4) и Пивденного – из минометов калибром 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских опорных пунктов:

на подступах к Авдеевке – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и гранатометов,

неподалеку Каменки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Водяного.

В штабе ООС также сообщают, что сегодня, 3 июля, незаконные вооруженные формирования обстреляли н.п. Зайцево (Донецкая обл.). В результате обстрела погибла пожилая женщина.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за прошедшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 17 единиц. Во время обстрелов применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие. Обстрелы на донецком направлении велись по районам поселков Александровка и шахты "Трудовская", а также села Васильевка».

В «ДНР» также сообщают, что «украинские военные сегодня утром выпустили по территории ДНР почти 90 боеприпасов. Всего было выпущено 79 мин калибрами 120 и 82 мм, а также 7 гранатометных выстрелов. Под огнем оказались районы Докучаевска, поселков шахты Гагарина и Зайцево, расположенных на севере и западе Горловки, поселки Каштановое, Минеральное и село Васильевка в предместьях Ясиноватой, где был также обстрелян район Южнодонбасского водовода (ЮДВ)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета».