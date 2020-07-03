Борьба с коронавирусом: Как Фонд Рината Ахметова помогает Украине остановить эпидемию

Ринат Ахметов первым в стране отреагировал на угрозу эпидемии и направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19 в Украине. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд работает в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины, региональными антикризисными штабами по борьбе с коронавирусом и помогает государственным больницам самым необходимым. Оборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты передаются медикам в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

О том, какую помощь получила страна от Фонда Рината Ахметова в феврале-апреле 2020 года, можно прочитать на сайте Фонда. Далеко не полный перечень помощи, оказанной Фондом в мае-июне – в материале ниже.

Конец апреля-май 2020. 30 апреля Фонд передал лаборатории Мариупольского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины специализированный термостат TDB-120, а также центрифугу D2012 PLUS и шейкер CM-8 MICROMED. Это оборудование позволило мариупольским медикам самостоятельно производить весь цикл анализов и оперативно получать высокоточные результаты. Ранее Фонд Рината Ахметова передал этой лаборатории анализатор проб QuantStudio™ 5 в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности.

В этот же день Фонд совместно с компанией «Параллель» передал топливо Мариупольской городской больнице № 4 имени И.К.Мацука. Ранее газом, бензином и дизельным топливом были обеспечены другие государственные медицинские учреждения в Мариуполе, Константиновке, Курахово, Волновахе, Лисичанске, Северодонецке, Новопскове и Новоайдаре.

4 мая в Украину прибыл очередной груз экспресс-тестов для выявления вируса COVID-19. На этот раз Фонд Рината Ахметова привез партию тест-систем для проверки на коронавирус врачей, работающих в службе «скорой помощи». 20 тыс. диагностических комплектов были распределены между областными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Виннице, Львове и Житомире.

5 мая совместно с телеканалом «Украина» Фонд Рината Ахметова запустили специальный проект #Дякуємомедикам. В рамках акции всей стране были рассказаны истории врачей, подвиги которых часто остаются незамеченными – про них сняли сюжеты и рассказали в социальных сетях.

6 мая Фонд совместно с банком ПУМБ передали 5 тыс. комплектов медицинской одежды медикам Тернополя. Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш рассказал, что костюмы были распределены между опорными больницами всего региона.

7 мая Центры экстренной и неотложной медицины во Львове и Ивано-Франковске получили от Фонда диагностические материалы для проверки на коронавирус. 12 мая тест-системы для проверки медиков получили Тернополь и Винница, 13 мая – Черновцы, 15 мая – Житомир и Ровно.

13 мая Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины получил от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК современный анализатор ПЦР-тестов американского производства и источник бесперебойного питания, который обеспечит функционирование аппарата даже в случае экстренных отключений электричества.

В этот же день Глыбоцкая центральная районная больница (Черновицкая область) получила от Фонда современный аппарат ИВЛ и к нему – монитор пациента.

15 мая Фонд передал большую партию средств индивидуальной защиты для медиков Донбасса. Врачи Константиновки, Краматорска, Марьинки, Мирнограда, Торецка, Славянска, Беловодска и Северодонецка получили защитные маски, хирургические фартуки, шапочки, защитные экраны, санитайзеры и оксиметры. Аналогичная помощь 16 мая была передана медикам Волновахи, Покровска, Рубежного, Старобельска, Лисичанска.

19 мая Фонд подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Ассоциацией анестезиологов. Стороны договорились о запуске онлайн-обучения для медиков, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 21 мая состоялась первая онлайн-конференция. В ней приняли участие более 800 врачей со всей страны. Ранее совместно с Министерством цифровой трансформации был снят сериал «Как работают аппараты ИВЛ».

На протяжении второй половины мая Фонд Рината Ахметова вместе с компаниями ДТЭК и Метинвест передавали 10 тыс. продуктовых наборов ветеранам труда в Донецкой и Луганской областях. Доставка продуктов выполнялась бесконтактным способом, с соблюдением всех необходимых карантинных норм.

Июнь 2020. 2 июня Фонд Рината Ахметова и Министерство социальной политики Украины подписали Меморандум об объединении усилий для популяризации и активизации национального усыновления и развития семейных форм воспитания в условиях карантина. Первым совместным проектом станет видеокурс «Готовимся взять ребенка».

В этот же день, 2 июня, в аэропорт «Борисполь» прибыл грузовой самолет, доставивший в Украину еще 32 аппарата искусственной вентиляции легких из 200, закупленных Фондом для государственных больниц страны. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина.

6 июня сразу шесть суперсовременных аппаратов ИВЛ были переданы Фондом совместно с ДТЭК медикам Львовской области.

10 июня современный аппарат искусственной вентиляции легких получила Бахмутская многопрофильная больница интенсивного лечения. Главный врач медучреждения Светлана Мельникова рассказала, что оборудование такого класса поступает в Бахмут впервые: «Наша больница признана опорным учреждением. Это большая ответственность. Мы обязаны оказать качественную медицинскую помощь. Для этого нужен квалифицированный персонал и современное оборудование. У нас есть 25 аппаратов ИВЛ, но они среднего класса. Выражаю Фонду Рината Ахметова слова благодарности от всего коллектива, всех горожан за этот подарок. Этот аппарат поможет спасать жизни».

В этот же день три аппарата ИВЛ от Фонда получили Ивано-Франковская область и два – Краматорск. Заместитель главного врача Краматорской городской больницы № 3 Лариса Воловикова рассказала, как ждали врачи это оборудование.

«Даже самые прекрасные медицинские работники без условий для работы, без аппаратуры иногда не в состоянии ничего сделать. Огромное спасибо тем, кто поставил эти аппараты, улучшил условия работы нашей больницы», – сказала Лариса Воловикова.

11 июня Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест передали аппарат искусственной вентиляции легких медикам Кривого Рога. Современную и высокоточную аппаратуру Monnal T75 производства Air Liquide Medical Systems SA (Франция) получила Криворожская инфекционная больница № 1.

В этот же день Фонд Рината Ахметова передал два аппарата искусственной вентиляции легких Надвирнянской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области. Главврач больницы Сергей Емельянчук поблагодарил за помощь, отметив ее необходимость: «Наша больница была опорной во время эпидемии коронавируса, и мы ощутили нехватку медицинского оборудования, которое спасает жизни. Фонд отозвался на нашу просьбу о помощи».

12 июня по два аппарата ИВЛ от Фонда получили Старобельск и Рубежное.

«Это центр Луганщины. Из всех удаленных точек больных будут свозить именно сюда. Наша задача – обеспечить медиков всем, что им нужно. Фонд Рината Ахметова передает такие необходимые нашей медицине аппараты искусственной вентиляции легких. Благодарим за эту помощь. Она поступила очень своевременно. Переоценить ее невозможно, потому что нельзя оценить жизнь или здоровье людей, которым поможет этот аппарат. Фонду и всем врачам, которые тут работают, низкий поклон», – сказал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

16 июня Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» вручили два аппарата искусственной вентиляции легких Monnal T75 производства Air Liquide Medical Systems SA (Франция) медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы. В этот же день оборудование передано медикам Константиновки.

17 июня три аппарата ИВЛ от Фонда получили врачи Мирнограда, а 18 июня два аппарата были подарены Мариупольской больнице скорой медицинской помощи.

22 июня Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали современный аппарат искусственной вентиляции легких Львовскому областному госпиталю ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы.

«Это уже седьмой аппарат ИВЛ, который передают Фонд Рината Ахметова и ДТЭК. Они крайне необходимы, так как больных много. COVID не отступает. Поэтому большое спасибо», – сказал председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, принимая оборудование.

23 июня высококачественный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК получила Косовская центральная районная больница на Прикарпатье.

«Мы рады такому современному и крайне необходимому аппарату. Аппаратов ИВЛ такого высокого класса у нас не было. Спасибо», – сказал директор больницы Дмитрий Микитюк.

24 июня современный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова получил Киевский госпиталь Министерства внутренних дел Украины.

В конце июня Фонд Рината Ахметова начал выдавать медикам, работающим с COVID в отделениях интенсивной терапии медучреждений, которые получили от Фонда аппараты ИВЛ, комплекты специальной медицинской одежды, пошитых для каждого врача индивидуально по специальному заказу.

В Украину уже поступила новая партия аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом Рината Ахметова для государственных больниц.