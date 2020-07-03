«Динамо» – «Шахтер»: Превью матча

В рамках 29-го тура Премьер-лиги 4 июля в Киеве состоится поединок ФК «Динамо» и ФК «Шахтер». Матч на НСК «Олимпийский» начнется в 19:30. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Поединок «Шахтера» с «Динамо», вне всяких сомнений, станет главным событием уик-энда в украинском футболе. «Оранжево-черные» обеспечили себе чемпионство 2 недели назад, а после игры в предыдущем туре с «Зарей» уже были награждены золотыми медалями и непосредственно трофеем. Тем не менее противостояние ведущих клубов было и остается принципиальным, и субботняя встреча не станет исключением.

Никто из футболистов «Шахтера» не ушел в отпуск: команда в обычном режиме готовится к календарному матчу в Святошино. 2 июля подопечные Луиша Каштру провели утреннюю тренировку. В общей группе на данный момент отсутствуют Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. Зато уже ждет своего шанса Майкон, и, по словам главного тренера, до конца чемпионата игровое время ему будет предоставлено.

Напомним, Тете не появится на поле в матче с «Динамо» из-за дисквалификации.

«Динамо» перед 29-м туром идет в турнирной таблице на второй строчке, опережая на 2 балла «Зарю» и на 3 – «Десну». После поражения от «Шахтера» (1:3 в последний день мая) команда Алексея Михайличенко выдала серию из 3 побед над «Александрией», «Зарей» и «Колосом». А вот черниговцам удалось в очной встрече сократить отставание от «бело-синих». Вице-чемпион быстро повел в счете, но «Десне» к середине тайма удалось перевернуть игру в свою сторону, а после того как Цыганков в концовке оформил дубль, Гитченко уже в компенсированные минуты принес своей команде победу – 3:2.

Матч с «Шахтером» из-за перебора желтых карточек пропускает центральный защитник Артем Шабанов. Судя по всему, его заменит Никита Бурда, который провел много месяцев без футбола и уже полностью восстановился после сентябрьской травмы колена. Еще один дисквалифицированный в составе «Динамо» – полузащитник Владимир Шепелев.

Соперники провели в чемпионате Украины 64 поединка: 23 раза победил «Шахтер», 24 – «Динамо», 17 игр завершились вничью. Общая разница мячей: 76–79.

Предыдущая встреча в чемпионате состоялась 31 мая. Обе команды вернулись к официальным матчам после карантина дуэлью на НСК «Олимпийский». «Шахтер» одержал верх со счетом 3:1. На гол Буяльского чемпион моментально ответил точным ударом Марлоса, который во втором тайме оформил дубль, а чуть позже Маркос Антонио завершил контратаку и установил окончательный итог.