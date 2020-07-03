На Луганщине спасатели достали из выгребной ямы 6 щенков (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) спасатели достали щенков из выгребной ямы. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 2 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение от женщины, которая услышала жалобный писк у одного из общественных туалетов в Лисичанске. По словам женщины, «сигнал» подавали щенки, которые находились внутри выгребной ямы.

На место вызова выехало дежурное отделение спасателей.

«С помощью подручных средств спасатели достали из глубокой ямы туалета шесть маленьких щенков. Уже на свежем воздухе их обмыли и привели в чувство водой соседи и дети, которые находились рядом. К сожалению, один щенок не справилось с тяжелым испытанием и задохнулся в пакете с мусором, в котором находились все малыши. Все это время у места происшествия дежурила хвостатая пара, очевидно, родители щенков», – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС также сообщили, что позже полицейские нашли тех, кто выбросил щенят в выгребную яму.