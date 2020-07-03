На Луганщине коронавирус обнаружили у 8 детей (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В центре уточнили, что положительный ПЦР-тест получен при обследовании жителя Попаснянского района, члена семьи, который контактировал с заболевшим ранее и находился в самоизоляции.

Лабораторно подтверждено выздоровление 2-х человек (Меловской и Новопсковский районы), которые лечились амбулаторно. Всего исследованы 599 подозрительных случаев, подтверждены – 85. В инфекционных отделениях лечебно-профилактических учреждений области продолжают лечение 7 человек. Еще 17 человек лечатся амбулаторно.

Возрастная структура заболевших:

дети до 17 лет – 8 человек;

18-29 лет – 9 человек;

30-64 лет – 57 человек;

65+ лет – 11 человек.

Также в центре отметили, что вирусологическая лаборатория учреждения выполняет ПЦР-тестирование только для учреждений Министерства здравоохранения Украины: больных, контактных лиц, медицинских работников, работающих с заболевшими и инфицированными. Исследования выполняются за счет госбюджета. Для собственных нужд пройти тестирование можно в частных лабораториях.