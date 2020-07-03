Обстрел Зайцево: Полиция начала расследование гибели женщины

Правоохранители начали расследование гибели 80-летней женщины в результате обстрела Зайцево (Донецкая обл.) незаконными вооруженными формированиями. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в погибшую попал осколок снаряда.

«Сегодня, 3 июля, около 06:00 жительница поселка Зайцево была смертельно ранена во время обстрела боевиков. В тот момент женщина находилась в собственном дворе», – говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Правоохранители документируют последствия обстрела и оказывают помощь жителям.

По факту начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).