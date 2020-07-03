Пчеловоды подняли цены: Сколько в «ДНР» стоит мед (Фото)

В «ДНР» пчеловоды подняли цены на мед: литр стоит от 400 руб. (163 грн по местному курсу на 3.07.2020). Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Майского меда очень мало, но приобрести его можно. На ярмарке в Донецке можно купить горчичный, донниковый мед, из акации и разнотравья. Дефицит на сладкий нектар в этом году отразился и на его стоимости.

«Первый раз такой неудачный год. Не в 2 раза, но немного повысили. Цена майского меда – 400 руб. (163 грн – ред.). Есть и акация, но ее очень мало», – рассказывает пчеловод Алла из Макеевки.

По словам пчеловодов, меда собрали вполовину меньше, чем в прошлом году. И это – при хорошем раскладе. Лакомство – натуральное. Пчеловоды отвозят в лабораторию сначала пчел, где проверяют, здоровы ли они, а потом сам мед.

Пчеловод Лиана рассказывает, что правила продажи меда ужесточились. Если раньше форму на качество меда брали несколько в год, то теперь – каждый месяц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube