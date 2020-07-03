СБУ блокировала сбыт контрафактных сигарет на Донбассе

Службы безопасности Украины разоблачила масштабный сбыт контрафактных подакцизных табачных изделий в районе проведения Операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправную схему организовали трое местных частных предпринимателей.

«Оптовые партии сигарет они закупали у подпольных производителей из других областей. Сбывали товар под видом известных мировых брендов через сеть розничной торговли и в собственных магазинах в Старобельском и Станично-Луганском районах Луганщины. По предварительным данным, ежемесячно злоумышленники продавали подделки на более чем 10 млн грн», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков в помещениях фигурантов дела и на складах с нелегальным товаром. Во время следственных действий изъято более 9,6 тыс. блоков контрафактных табачных изделий с поддельными акцизными марками на 4,8 млн грн, транспорт, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику и другие материалы, доказывающие противоправную деятельность. Общая сумма изъятого составляет более 5,2 млн грн.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос сообщения злоумышленникам о подозрениях, наложения ареста на изъятый товар и материальные ценности. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности подпольных производителей контрафакта, задействованных в схеме.