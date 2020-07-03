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В «ДНР» заявили, что «Успенка» перегружена

03.07.20 13:27
КПП «Успенка» / Фото из открытых источников
КПП «Успенка» / Фото из открытых источников

Пункт пропуска «ДНР» на неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы в районе Успенки сегодня, 3 июля, перегружен.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, пассажиропоток в РФ и в обратном направлении значительно увеличился. «Это связано с изменениями в порядке пересечения границы с Россией согласно указу главы от 30.06.2020 (о разрешении выезда в РФ людям, имеющим "уважительные причины", – ред.)», – уверяют в «ДНР».

Также отмечается, что на КПП «Успенка» сейчас проводится реконструкция, что «также приводит к увеличению очередей».

«В МГБ рекомендовали перенаправить транспортные средства на КПП «Новоазовск» во избежание длительного ожидания», – утверждают в «ДНР».

Напомним, перед пунктом пропуска «ДНР» на неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы в районе Успенки 2 июля очевидцы запечатлели огромную автомобильную очередь.

Ранее сообщалось, что из «ДНР» в Ростовскую область за российскими паспортами 2 июля впервые после смягчения карантинных мер поехали около 1 тыс. человек.

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