В Берлине собираются советники Нормандского формата, – росСМИ

Сегодня, 3 июля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников Нормандского формата. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на посольство России в ФРГ.

На повестке дня встречи – Минские соглашения и урегулирование ситуации на Донбассе.

Как сообщается, источник в российской делегации рассказал, что предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет «широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта на Донбассе».

Напомним, Дмитрий Козак приезжал на переговоры в Берлин 13 мая. По итогу были лишь сухие комментарии Козака российской прессе: «Прошедшие в Берлине консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров по Донбассу».

2 июня состоялся визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в Берлин. В ходе визита стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита Нормандского формата на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.