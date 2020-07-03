Два кондиционера и биотуалеты: В соцсети показали «суперлюкс» в Седово (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) за люкс-условия выдают старые частные дома с кондиционерами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Люди подчеркивают, что для «властей ДНР» главное, чтобы было оформлено ФЛП, при этом к условиям для отдыхающих особых требований нет.

«Суперлюкс в Седово. Главное, чтобы ФЛП было», – пишет пользователь соцсетей.

Он объясняет, что в «суперлюкс» входят удобства во дворе (синие кабинки на фото), печка и кондиционер. Само здание старое, со старыми окнами – но у хозяина оформлено ФЛП, поэтому ему разрешено принимать отдыхающих, несмотря на условия. Также не запрещается позиционировать жилье как отличное – из-за наличия кондиционеров.

«Это номер пять звезд "Хилтон"… Два кондиционера – богато. Зато аж 2 кондюка и 2 биотуалета – очередь в туалет маловероятна… Тут вопрос не столько о состоянии дома и т.д., а о цене данного чуда… Это вообще похоже на флигель, там и фундамента, считай, нет», – комментируют люди.