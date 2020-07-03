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Глава правительства рассказал, как будут работать школы с 1 сентября

03.07.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство работает над продолжением обучения детей в условиях распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «РБК-Украина».

Отмечается, что при условии умеренного развития эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября. Возможность дистанционного обучения предполагается на случай ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

«Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность», – заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что классический образовательный процесс никто не отменял, и он остается в приоритете.

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